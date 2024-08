Olvasom a DN sms rovatában, hogy többen is kifogásolják az idei "szúnyogirtást", amely véleményem szerint is még gyérítésnek is siralmas. Nagyjából két hónapja egy Pécshez közeli kisvárosban kétszer is irtották pár héten belül a szúnyogokat, de semmit nem ért ez a földi szórás. Annak idején, évekkel ezelőtt repülőgépes irtás volt a gyakorlat, aminek eredményeként minimum egy-másfél hónapra el is tűntek a vérszívók.