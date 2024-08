A mi társasházi kukánk mellett például üveggyűjtő is található. Ennek ellenére mindig látom, hogy a kommunális szemétgyűjtőnkbe is kerülnek üres üvegek. Pedig nem kellene mást tenni, csak ezeket a pár méterrel odébb lévő szelektív gyűjtőbe dobni. Mégis - ezek szerint - vannak, akik erre se hajlandók. Ezen kívül az is bosszant, hogy a boltban lévő áruk nagy része is műanyagba van csomagolva.