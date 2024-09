Nagy Imre úti társasházunk lakói eleget tettek a kérésnek, de a varjak száma nem csökkent. A módszer nem bizonyult hatékonynak, viszont szült néha veszekedést, mert amikor a guberálók – miután derékig szinte belebújtak a kukába – a fedelét nem csukták le.

Épp arra járva egyszer meg is kértem egyiküket, hogy ne hagyja nyitva a tárolót – a szitkozódást, ami ez után következett, senkinek nem kívánom.

De nem csak a varjak járnak rá a szemétre – a napokban a Mártírok útján szaladt át előttem az úton egy róka. Bizonyára ez az állat is a környék szemeteskukáiból gyűjti be a táplálékot az életben maradáshoz. És vélhetően talál is mindig eleséget, nem csoda, ha nem akar kiköltözni a városból.

Amit nem értek, az a következő: Hazánkban is egyre több helyen látni, hogy zárható, bekerített és fedett tárolóhelyeket alakítanak ki a szemétgyűjtőknek a társasházak környékén. Nem úgy, mint Pécsett, hogy felállítanak egy jelképes kerítést, hanem drótkerítéssel, ajtóval, riglivel és tetővel ellátott boxokban tartják a kukákat. Azok tartalmát senki nem szedi szét, egyszerűen azért, mert nem fér hozzá illetéktelen, így nincs is szemét a közterületeken. Valaki magyarázza már el, legyen szíves, hogy ilyen építményeket Pécsett miért nem lehet kialakítani? Nem hiszem, hogy ez anyagi kérdés. Inkább nemtörődömség.

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között