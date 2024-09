Legfőképpen a gyalogosokra és a kerékpárosokra jelentenek veszélyt, és aki rollerrel közlekedik, az is csak könnyen elveszítheti az egyensúlyát ilyen körülmények között. Nem kellene megvárni, amíg baleset történik! Remélhetőleg a közmunkások mihamarabb megkezdik a lombhulladék összeszedését a legkritikusabb területeken, és azt is remélem, hogy az összegereblyézett faleveleket nem hagyják a helyszínen hatalmas kupacokban, hanem azonnal el is szállítják. Másképp a munkának nincs semmi értelme, hiszen ha jön egy nagyobb szél, ismét beborít mindent a falevél.

Ezen kívül a háztulajdonosok figyelmét is felívnám a közterület-felügyelet helyében arra, hogy ingatlanjaik előtt a járda takarítására fordítsanak kellő figyelmet. Ahogy a hólapátolás, vagy a síkosságmentesítés is az ő feladatuk télvíz idején, úgy most, a lehullott nedves, nyirkos faleveleket is söpörjék össze és semmisítsék meg! Én például bottal közlekedek, és az ilyen hatalmas őszi esőzések után alig merek útnak indulni itthonról. Mert a falevelek legalább annyira csúszásveszélyesek mint a jégpáncél.

Név és cím a szerkesztőségben