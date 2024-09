2024.09.16-án utaztam a 400 ágyas klinikára, Kertvárosból, a 103-as busszal. Odautam 8 óra, visszautam 11 óra körüli időpontban történt. Odafelé az ablak melletti ülésen ülve megállapítottam, milyen tiszta az ablakkönyöklő.

A hosszú út közben vettem észre, hogy az előttem lévő ülésen ülő kiült a külső ülésre, ugyanis csöpögött rá a víz. Bizony, a nem nyitható ablakból csöpögött le a víz. Végig nézve az ablakkereten, láthatóak voltak a vízcseppek, illetve a fekete keretre letelepedett por.

Visszafele úton a mellékelt fotót készítettem, ami nem is adja át sajnos a valóságot igazán. Az ülésen lévő sötét elváltozás egy vastag zsíros folt. Négyes ülésén ültem, a legkevésbé szennyezett ülést választottam, maximális felháborodásom mellett. Még ellenőr is érkezett. Miért nem lehet nekik feladatnak kiadni a busz tisztaságának ellenőrzését? Készülne egy jegyzőkönyv az állapotról, amelyet gépkocsivezető is aláírna.

A végállomáson, vagy a garázsból hogy lehet ilyen szennyezett busznak a forgalomba kerülnie? Ellenőrzés nincs a Tüke Busznál?

Várom a társaság válaszát, de remélem, sőt kérem őket, a levelükben ne arra hivatkozzanak, hogy mindezt az utasok okozzák. Ez tény. Kamerázzák be a buszokat, és kapják el a rongálókat, szennyezést okozókat! Normális körülmények között szeretnék, szeretnénk utazni, "csak" ennyi a kérés.

