Azt viszont nem hiszem, hogy a sorban állás az üvegvisszaváltóknál elkerülhető lesz, hacsak nem állítanak be több gépet. Arra is megoldást kell találni, hogy ha valamit nem fogad el a szerkezet, akkor azzal mi a teendő. Eddig minden alkalommal láttam külön tárolóedényt az automata mellett, ahová a visszaváltásra nem alkalmas palackokat be lehetett dobni, de ezek dugig tele voltak. Ebből is vagy több kellene, vagy nagyobb méretűek. Nem volt más választásom, amit nem tudtam leadni hazahoztam és a kommunális szemét közé dobtam, a házunk tövében lévő konténerbe. Aztán láttam az ablakomból, hogy kisvártatva egy guberáló fogta, és kiszedte a palackokat. Gondoltam magamban, hiába remél belőle pénzt, csalódni fog. Remélhetőleg mérgében nem dobta egy bokor alá a szemetet!

