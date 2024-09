A kutyám a közelmúltban hétvégén az esti órákban megsérült, azonnali orvosi ellátásra volt szüksége. Sajnos nekem is szembesülnöm kellett azzal, hogy ilyen esetben a legközelebbi hely, ahol az állatot ellátják, Dunaföldvár. Ahonnan egyébként egy gyors kivizsgálást követően tovább is küldtek minket Budapestre, de ennek igazán nincs is jelentősége a történet szempontjából, hiszen ha már egyszer eljut a kutyával az ember Dunaföldvárig, akkor onnan Budapest már nem távolság. Viszont egyetlen gazdának se kívánom azt az érzést, mikor egy fájdalmakkal küszködő kutyát este autóba kell tenni, és elindulni vele egy nagyjából másfél órás útra. És mi még szerencsésnek is mondhatjuk magunkat, hiszen van autónk, van jogosítványunk, így azonnal tudtunk cselekedni. De mi történik akkor, ha egy olyan állattal történik baj a hétvégén, akinek a gazdája mindezekkel nem rendelkezik? Az szenvedések közepette megvárja a másnap reggelt? A gazdája meg csak reménykedhet abban, hogy az állat nem pusztul el közben?

Sokszor olvasni arról, hogy egyre többen tartanak háziállatot, többnyire kutyákat, macskákat. Baranyában sincs ez másképp - ma már vannak olyan háztömbök, ahol az számít ritkaságnak, ha valamelyik lakásban nem él egy házi kedvenc is a családdal.

Ennek tükrében különösen felháborítónak tartom, hogy az állatok hétvégi ügyeleti ellátása nem megoldott. Az életük múlhat ezen. Hiszen jelentkezhet olyan probléma is, ami azonnali ellátást igényel, és az állat a másfél órás utat se élné túl. Érthetetlen, hogy évek óta nem történik semmi a megoldás érdekében.

