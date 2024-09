Szelektáltam a ruháimat a napokban - két-háromévente ezt meg szoktam tenni, jellemzően évszakváltás idején. Természetesen ilyenkor nem dobom ki a számomra feleslegessé vált ruhadarabokat, hanem igyekszem a rászorulókat segíteni. Ez volt most is a tervem - el is mentem az uránvárosi hipermarkethez, és kerestem a ruhagyűjtő konténert, amit korábban mindig használtam. Hiába jártam be a parkolót, és mentem be az üzletbe, a ruhagyűjtőt sehol nem találtam.