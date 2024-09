A szemben lévő lépcsőházban lakó idős hölgy már hosszú ideje, szokása szerint hetente többször ételmaradékokat dobál ki a ház előtti zöldterületre. Többek között csirkenyakat, virslit és sonkás szendvicseket is láttam, ahogy kihajít a fűre. Ez a magatartás több szempontból is aggasztó. Először is: környezetszennyező. Az ilyen hulladékok lassan bomlanak le, és károsítják a közvetlen környezetet. Másodszor, olyan sokszor téma volt már a varjak okozta probléma. Az ételmaradékok kihajítása csak tovább súlyosbítja a helyzetet, hiszen vonzza ezeket a madarakat, elősegítve a számuk gyarapodását és a városban való elszaporodásukat.

Ráadásul a kutyás gazdák számára is komoly gondot okozhat ezzel a tevékenységgel a nő. Séta közben a kutyákat természetesen elcsábítja a hús illata, és ha egy óvatlan pillanatban odamennek, könnyen elfogyaszthatják a kidobott ételmaradékot, ami akár veszélyes is lehet rájuk. Ugyanis az emberek számára biztonságos ételek közül sok ártalmas a kutyákra nézve. A csirkenyak pedig különösen veszélyes lehet egy kisebb testű kutya számára, ugyanis szilánkosra törhet és fulladást, vagy belső sérüléseket okozhat. Arról nem is beszélve, hogy egy arra érzékeny állatnál ezek az ételek akár allergiás reakciókat válthatnak ki. Bőrtüneteket, viszketést vagy akár légzési nehézséget okozhat egy-egy falat.

Az idős asszony szokása (és úgy egyébként a vadállatok, pl. galambok etetése) nem csupán kellemetlenséget okoz, de súlyos következményekkel is járhat a környezetre és a közösségre nézve.

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.