- Nem csak karácsonyi édességeket, de ünnepi díszeket is lehet már kapni az üzletekben. Tényleg itt lenne ennek az ideje? Még a Halloween is messze van, több, mint egy hónap. Karácsonyig meg van még három! Teljesen elveszik a kereskedők az ünnep hangulatát ezzel a túlbuzgósággal. Nem gondolom, hogy tömegével adnának el ezekből a termékekből ilyenkor. Talán nincs mivel a polcokat megtölteni? Árulja már el valaki, hogy mi az oka ennek az ünneprontó sietségnek? A lefájóbb, hogy így a gyerekektől is elveszik a varázslatot.