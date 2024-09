Sőt, már az azt megelőző nap is tudni lehetett, hogy új időszak veszi kezdetét – a hipermarketben, ahol rendszeresen vásárlok, a zárás előtti órában olyan tömeg volt, mintha a világvégére készülnének az emberek. A pénztáraknál soha nem látott sorok kígyóztak. Pedig az átlagosnál több kassza is üzemelt, és az önkiszolgáló masinákat is kivétel nélkül használták a vevők. Ahogy a vásárlók összetételéből következtetni lehetett, mindössze annyi történt, hogy az egyetemisták visszatértek a városba. Ami az utakra visszatérve azt jelenti, hogy nagyon sok lett hirtelen a kerékpáros. Pár évvel ezelőtt még ez a közlekedési eszköz sokkal kevésbé volt népszerű, az utóbbi esztendőkben azonban változtak a szokások, és az igényekhez igazodva kerékpársávokkal is bővültek az utak több helyen. Például a Szigeti úton. Csak sajnos tény az is, hogy ezt az autósoknak is meg kell szokniuk. Láthatóan vannak, akiknek nehézséget okoz, hogy ha a kerékpárosoknak zöld jelzést mutat a lámpa, és az autósok is szabad jelzést kapnak a jobbra kanyarodáshoz, akkor kinek is van elsőbbsége. Hétfőn épp egy ilyen bizonytalankodó sofőr haladt előttem a Honvéd utcai kereszteződésnél. Javaslom, aki nem ismeri a KRESZ vonatkozó előírásait, vegye elő újra a tankönyvet! Mindannyiunk biztonsága érdekében!

