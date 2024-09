Teljesen jogosnak tartom a Postabontásban olvasott panaszt - én is Uránvárosban élek, és én is nap mint nap azt látom, hogy a 17 emeletes előtti téren az egész padsort hajléktalanok lakják. Valahol érthető, hogy ezt teszik, hiszen a padokat zöld növényzetből kialakított lugas árnyékolja be, védelmet nyújtva a tűző napsütés ellen. Ráadásul ott a pad előtt a csobogó szökőkút, ami szintén hűsítőleg hat. A baj csak az, hogy ezt az ott tanyázó hajléktalanokon kívül más nem élvezheti, hiszen a padok folyamatosan foglaltak.

Meg, hát, ha lenne is még némi hely, akkor sincs nagyon van kedve az embernek leülni az ápolatlan emberek, és piszkos szatyraik mellé.

Pénteken délután a következő volt a látkép: egy ideig két padon két férfi feküdt, és aludt, egy harmadik mellettük ücsörgött. Kisvártatva egy hölggyel is kiegészült a társaság. Akkor éppen nem kiabáltak, nem randalíroztak, de láthatóan mindenki, aki arra járt, igyekezett őket elkerülni. A teret annak idején azért újították fel, hogy a környéken lakók kulturált, modern környezetben lévő találkozási pontja legyen, pihenési lehetőséggel. Sajnos ez így megvalósíthatatlan.

De nem csak Uránvárosban lenne a közterület-felügyeletnek tennivalója. A belvárosban ebédeltem a családdal a hétvégén, amikor egy kéregető a kerthelyiségben megjelent, és a pincértől ételt kért. A maradékot szerette volna elvinni. A válasz az volt, hogy nem tudnak neki adni semmit, mire az illető hangosan káromkodva, mérgelődve odébb állt. Kellemetlen és zavaró volt a jelenet, egy békés családi ebéd közben. Kisunokám riadtan meg is kérdezte, hogy miért beszél ilyen csúnyán a bácsi... Aztán a Király utcából a Zsolnay-negyed felé vettük az irányt, ahol több helyen is a lépcsőn ápolatlan emberek - talán hajléktalanok - ücsörögtek és italoztak. Mindezek sajnos nem erősítik a biztonságérzetet!

