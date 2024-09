Júniusban még arra gondoltam, hogy biztos csak ezen is spórolni akartak. De most, hogy már másodszor megtörtént ez már felvet kérdéseket. Ennyire csak nem spórolnak... szerintem csalásra adhat okot a dolog. Mert ha a szavazatszámlálóknak nem tetszik a választott egyén akkor azokat a szavazatokat így könnyedén kiveszik, és még csak boríték se marad utána, ami be lett dobva.

