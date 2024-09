Azon az oldalon nincsenek is járókelők, mert az edények miatt nem lehet kényelmesen elférni. Babakocsival, kerekesszékkel meg egyenesen kizárt. Azaz csak az megy oda, aki a szemetét ezekbe a kukákba viszi. Ez amúgy nincs így rendjén, de már megszoktuk, nem is ágálunk ellene. Napok óta azonban két hatalmas matrac is ott ázik a kukák mellett. Olyan a környezetünk, mintha szeméttelepen laknánk. Ha jól tudom, a hét vége felé várható a városnak ebben a részében a lomtalanítás. Kíváncsian várom, hogy az addigra teljesen átnedvesedett ágymatracot vajon hogyan viszik majd el a hulladékszállítók, illetve, hogy elviszik -e egyáltalán.