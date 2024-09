Megrendeltem, majd hívott egy ügyintéző. Mindjárt az elején, az ugyanezen a címen lévő mobil előfizetést egy drágábbra akarta cserélni. Közöltem, hogy ennek semmi köze sincs a vezetékes szolgáltatáshoz, határozottan kijelentettem, hogy nem kérem az újat. A hölgy ezt, ha nehezen is, de megértette. Rövid időn belül a hálózat korszerűsítését elvégezték. Tájékoztattak, hogy az új szolgáltatás díja minimális összeggel több lesz. Továbbá arról is, hogy az aktuális díjemelések miatt a mobil is drágul, kb. 15 százalékkal. Ezek után az első számla rendben volt, majd a következő 2, 3, 4 hónapban egyre több lett. Ekkor írtam, chateltem, leveleztem szolgáltatóval, ja és a gépi ügyintézővel is megpróbáltam „beszélni”. Több hónapos levelezés után nagy nehezen kiderült, hogy mégis módosították a mobil előfizetést. Megjegyzem, hogy leveleimre mindig udvariasan, de nem a kérdésekre adtak választ.

A gépi asszisztens alkalmatlan az ügyintézésre, ezt már évekkel ezelőtt is szóvá tettem. A telefonos ügyintézésnél hosszú percekbe telik, mire megfelelő emberhez eljutok, majd kiderül, hogy a számlázáshoz ő sem tud eljutni.

Közölték, hogy az eredeti állapot visszaállítását, vagy az új előfizetést (mobil) csak személyesen az ügyfélszolgálatnál tudom intézni. A telefon nem az én nevemen van, ezért írtunk egy szabályos meghatalmazást. Ez egy újabb kaland volt az „ügyfélbarát” szolgáltatónál. Beléptetésnél elküldtek az egyik fiatal hölgyhöz, udvariasan köszöntem, a meghatalmazást elővettem, mondtam volna az okát, hogy miért jöttem és mit szeretnék, mire a hölgy köszönés helyett feltette a kérdést, hogy minek jöttem ide, amikor ő senkit sem hívott. Mondtam, hogy ide küldtek, időpontom van. Végül mégis megpróbáltam az eszmecserét, mutattam volna a meghatalmazást, de rá se nézett, és már látszott a feldúltság az arcán. Azt mondta, nem fogadja el az iratot, csak a közjegyző által hitelesíttet. Ekkor valóban sokkot kaptam. Közöltem, hogy Magyarországon mindenhol el kell fogadni ezt a meghatalmazást. Ekkor bekapcsolódott egy másik hölgy – gondolom valami főnök lehetett –, köszönni és bemutatkozni neki se sikerült. Emelt hangon, arrogánsan közbeszólt, hogy márpedig ez így van.