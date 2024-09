Napok, hetek óta tele van a média egy, szinte mindenkit súlyosan éríntő, az élettel szinte össze nem egyeztethető problémával. Vagyis, hogy most mi legyen a sok életképtelen gyerekkel a telefonja nélkül?! Elsősorban üzenem a felhergelt diákoknak, hogy az emberiség eddig is fejlődött, mindenki felnőtt úgy, hogy nem volt mobiltelefonja. Szerintem sokaknak még a szülei is képesek voltak erre.

Mást nem látni, hallani, mint, hogy mi lesz a gyerekkel, ha nincs telefonja. A másik, sokszor felmerülő kérdés, hogy mi lesz a gyerekkel, ha nem autóval szállítják háztól házig, otthonról az iskolába, majd onnan haza. Kedves szülők! Ezzel a nevelési módszerrel önállótlan felnőttek lesznek a gyerekekből.

A gyerek nő, növöget, mindent megkap, utána nem akar kimenni az inkubátorból és él a szülei nyakán, ameddig azok eltartják és ki nem halnak. Ez az állapot senkinek nem jó. Sem a szülőnek, sem a gyereknek, és főleg nem a társadalomnak. Nincs önállóság, nincs életképesség bennük.