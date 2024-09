Mi legyen az iskolások telefonjaival? - fogalmazódik meg sokakban a kérdés, az új szabályozás kapcsán. Nehezen érthető, hogy miért okoz gondot a megoldás sok helyen. A gyerekeim általános iskolájában a következő lesz a gyakorlat: a telefont, tabletet a zárható szekrénybe kell tenniük, amint beérkeznek az iskolába. Ezekben a szekrényekben tárolták eddig is a tornazsákjaikat, a rajzfelszerelésüket, stb. Most annyi a változás, hogy a telefon is ezek mellé kerül. A szekrények lakattal zárhatók, a használóján kívül tehát senki más nem férhet hozzá. Ha pedig a gyerek megszegi a szabályt, és a telefonját az iskolában külön engedélykérés nélkül használja, osztályfőnöki figyelmeztetésben részesül, majd a szankciók az iskolai szabályozásban foglaltak szerint fokozódnak. Miért nem tudják ezt minden iskolában így megoldani? A gyerekek számára egyértelmű, hogy mi a kötelességük, és könnyen eleget is tudnak tenni az elvárásnak. Kíváncsi vagyok, egy hónap múlva mik lesznek majd az új rendszerrel kapcsolatos tapasztalatok. Szerintem az, hogy a gyerekek szünetekben ismét beszélgetnek, és játszanak egymással. Végre!

