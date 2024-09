Férjem személyi igazolványa szeptember 9-i dátummal lejárt. Augusztus végén be is ment az okmányirodába, hogy igényelje az újat. Majd jött a szeptember, amikor új havi buszbérletet kellett vásárolnia. Ezt meg is tette 5-én, és rá is írta a személyi igazolványának a számát, a vonatkozó szabályoknak megfelelően.

Igen ám, de 9-étől ezt az iratot bevonták, és az új vált érvényessé. Így viszont a bérleten szereplő igazolványszám már nem stimmelt, ami nem szabályos, büntetnek érte az ellenőrök.