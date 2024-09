Ám a rendszeres véradás nemcsak a betegeknek lehet életmentő, hanem a véradók számára is hasznos. A véradás segít a véradó egészségi állapotának nyomon követésében, ugyanis minden alkalommal ellenőrzik a vérnyomást, a hemoglobinszintet, és szűrővizsgálatokat is végeznek. Valamint a véradás következtében a szervezet friss vérsejtek termelésére is kényszerül, ami pozitív hatással lehet az egészségre.