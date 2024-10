Ha az alkalmazást okostelefonunkra is letöltöttük, a csaló számára a banktól sms-ben érkező jóváhagyó kódokat is láthatóvá tesszük. A károsultak elmondása szerint a csalók sokszor azt is kérik, hogy az alkalmazás letöltését követően menjünk át a másik szobába, távolodjunk el az eszközünktől, mert „a vírusírtás csak így végezhető el sikeresen”. Gyakori az is, hogy a csaló azzal hiteget bennünket, hogy a gyanús tranzakció összegét visszakapjuk, addig ne keressük sem a bankunkat, sem a rendőrséget. Előfordult, hogy a csaló azt hitette el az áldozattal, hogy banki ügyintézők, rendőrök is érintettek a csalásban, és ügy felderítése érdekében tilos bárkivel is beszélnie a történtekről. A valódi cél azonban az, hogy minél később tegyünk bejelentést a bankunknál és a rendőrségen.