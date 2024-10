Mi lehet a legjobb adomány?

Ha élelmiszert is beleteszünk a cipős dobozba, akkor az mindenképpen tartós élelmiszer legyen. Győződjünk meg a lejárati dátumokról. A hosszabb ideig eltartható ételek, mint például konzervek, száraz tészta, liszt, rizs jelentik a legnagyobb segítséget. Ezekből ugyanis jól tudnak gazdálkodni a családok, és lehet, hogy hetek vagy hónapok múlva jelentik majd a legnagyobb segítséget valaki számára. A gyerekek számára a játékok, könyvek jelentik a legnagyobb örömet. Ha megtehetjük, a használt játékok mellé tegyünk néhány új darabot is, ez különösen kedves lesz majd számukra. A ruhák adományozásánál figyeljünk a szezonalitásra is. A rövid nadrág, papucs a tavaszi, nyári időszakban valóban jól jöhet a rászorulóknak, de télen adományozzunk inkább kabátot, sapkát, sálat, takarót.

Egy szó mint száz: a megfelelő módon összeállított adományokkal a tárgyi segítségen túl azt adunk, amiből a rászorulóknak talán a legkevesebb van. Figyelmességet, és gondoskodást.

