Az airbnb, ami egy online szállásfoglalási rendszer, sokat szerepel mostanában a hírekben - a lakáskiadásokra vonatkozó szabályok szigorítását tervezik, de sajnos csak Budapesten, és sajnos ott is csak az anyagi kérdések terén várható változás.

Az airbnb tönkreteszi a társasház nyugalmát

Fotó: Bach Máté / Forrás: MW

Az airbnb miatt a lakók nincsenek biztonságban

Sajnos az airbnb körüli probléma azonban nem csak Budapestet érinti, Pécs belvárosában is nagyon sok lakás van, amit ezen a platformon keresztül adnak ki szálláshelyként. Én egy olyan társasházban lakom, amely rendelkezik függőfolyosóval. Ezt egy zárható kapu választja el a lépcsőháztól, és a folyosón három lakás található. A legbelső ingatlanban évekig egy nagyon kedves, aranyos szomszéd lakott, de a lakás a közelmúltban megüresedett, próbálták eladni, de az nem sikerült, aztán egy darabig albérlők lakták. Aztán, vélhetően a több bevétel reményében airbnb-n keresztül hirdették, azaz szálláshellyé tették. Ami azt jelenti, hogy folyamatosan cserélődnek a vendégek, többnyire külföldiek érkeznek, és töltenek el itt néhány napot. És ez egyben az évekig megszokott nyugalmunk végét is jelenti.

Az egyik nagy probléma, hogy jellemzően nem zárják be maguk után a függőfolyosóra nyíló kaput.

Eddig kint hagyhattuk a babakocsit, a gyerekek játékait, sőt, a gyerekeket is ki tudtuk engedni egy kicsit levegőzni, vagy játszani - most ennek vége, mert ha az ajtó nyitva marad, akkor már nincs meg a kellő biztonság. Volt olyan is, hogy éjszaka hangosan kiabálva mentek el a szállásra érkezők a lakásunk előtt, de volt, hogy arra ébredtünk, hogy a függőfolyosó padlója "úszik a borban". Az airbnb lakások kiadásának a szablyait szigorúan le kellene fektetni, mert az szerintem tűrhetetlen, hogy egyszer csak szálláshellyé válik a társasház egy, vagy több lakása, és onnan kezdve az ott lakók nyugalma, biztonsága megszűnik.

