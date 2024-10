Egy olyan banktól, amelynek nem is vagyok ügyfele, napok óta több alkalommal is kapok sms-t a telefonomra, amiben arról értesítenek, hogy éppen melyik boltban mennyi pénzért vásároltam. Budapesti üzletekről van szó, én pécsi vagyok, a fővárosban mostanában nem jártam. Ráadásul - hangsúlyozom - nem is vagyok ügyfele annak a banknak, amelytől ezek az üzenetek érkeznek.

A bank téves telefonszámra küld számlainformációkat, de a megoldásban nem segít

A bank nem segít

Nem adathalászatról van szó, mert nem kérik az sms-ben, hogy ilyen, vagy olyan linkre kattintsak. Szerintem egész egyszerűen annyi történt, hogy a számla tulajdonosa téves telefonszámot adott meg a banki szolgáltatáshoz, vagy a bank rögzített rossz telefonszámot, ezért kapom én - aki illetéktelen vagyok - ezeket az üzeneteket. Természetesen jeleztem a problémát a pénzintézet központi ügyfélszolgálatán. Elkérték a telefonszámom, azt mondták, vissza fognak jelezni, de napok óta nem keresett senki ez ügyben. Egy pécsi bankfiókba is bementem, elmondtam a problémát, amire az volt a válasz, hogy ne törődjek ezekkel az sms-ekkel. Én viszont úgy gondolom, hogy ez semmiképp nincs így rendjén. Bizonyára van, aki várja ezeket az értesítéseket, helyette viszont én kapom meg, és ez engem kifejezetten zavar. Kitől várhat ilyen esetben segítséget az ember, ha nem az érintett banktól?

