Mint tudjuk, a Covid megint erősen terjed az emberek között, ami elég nagy baj. Magam is elkaptam valahol és bizony két hétre teljesen "leterített". Még szerencse, hogy kórházba nem kellett mennem. Sajnos, embertársaink egyáltalán nem védekeznek a megfázás, vírusok, baktériumok ellen. Megfigyeltem: a buszon alig egy-két ember hord maszkot, nem beszélve a köhögésről, zsebkendő nélkül. Azt mondják, az ember intelligens lény, nem kellene megvárni, míg megint kötelezővé teszik a védekezést!

A busz sofőrje vezetés közben ne játsszon!

A másik veszélyről a buszon: Múlt pénteken kedvenc rádiómat hallgattam, amely közismerten klasszikus zenét szolgáltat, közben interaktív játékkal is. Így történt ezen a péntek reggel 8 óra után is, amikor a műsorvezető és a "játékos" beszélgetéséből kiderült, egy szolgálatban lévő buszvezető "játszik", és közben végzi a munkáját. A háttérben lehetett hallani a különféle, busszal járó zajokat. Mint a beszélgetésből kiderült, már máskor is előfordult hasonló eset.

Lehet, hogy a világ lassan a feje tetejére áll, de azért vannak bizonyos alapvető normák. Úgy gondolom - és ez biztosan a busztársaság szabályzatában is rögzítve van-, hogy buszvezetés közben a vezető figyelme kizárólag a busz vezetésre kell, hogy összpontosuljon. Hiszen 50-60 ember életéért felelős!

Kétségtelen, hogy a buszvezetői munka nagyon fárasztó, egyhangú. Halk rádió a háttérben biztosan megengedett. De a fent említett játéknál - a vezetés mellett - komoly figyelemre, a zene felismerésére, válaszadásra van szükség, ami biztosan a legrutinosabb vezető figyelmét is eltereli. Szerencsére eddig nem történt baleset, de ne hívjuk ki a sorsot! Milyen súlyos balesetek, akár haláleset is előfordulhat vezetés közben, még ilyen egyéb "mellékfoglalkozás" nélkül is.

