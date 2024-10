Az idősek, életkorból adódó autóvezetésre való alkalmasságával kapcsolatos kérdések a napokban több fórumon ismételten fellángoltak. Az idősek alkalmasak -e a vezetésre, vagy nem, hol a korhatár, amikor szigorítani kellene, stb. Véleményem szerint - és ezt mondom, vallom kb. 40 éve -, az egész vizsgarendszert úgy kellene megreformálni, hogy mondjuk adják négy évre a jogosítvány orvosi érvényességét. Amikor az lejár, akkor a vezető kapjon egy tesztlapot, valamint legyen kötelező 15-20 percet vezetnie a forgalomban, vizsgabiztos jelenléte mellett. Akinek sikerül, az megújíthatja a vezetői engedélyét, akinek nem, az ismételhet, de mindig nagyobb összegért tudjon csak ismételni. Végül vagy megtanul vezetni, közlekedni, vagy a költségek miatt lemond a vezetésről.

Nem a sofőr életkora befolyásolja az autóvezetési képességet

Fotó: Czinege Melinda / Forrás: MW

A sofőr életkora nem mérvadó

Rá kellene jönni sok embernek, hogy ő maga nem alkalmas az autóvezetésre, mert saját magát és a forgalom más résztvevőjét is veszélyezteti. Nem korhoz, hanem tudáshoz, készséghez kell megállapítani az alkalmasságát.

A napokban tapasztaltam éppen, hogy egy kb. száz méterről belátható körforgalom előtt, az előttem lévő vezető megállt, jobbra, balra nézett, majd elindult. A környékben nem volt jármű kettőnkön kívül, csak neki ennyi a tudása. Semmi nem indokolta a megállást. Mi van akkor, ha egy súlyosabb forgalmi helyzetre kellene reagálni? Ilyen készség mellett biztos a pánik és a balest bekövetkezése. Véleményem szerint ezeket az embereket kell kiszűrni, kortól függetlenül.

A notórius gyorshajtóktól el kell venni a vezetői engedélyt, többszöri szabálysértés után az autót is. Ausztriában már működik. Aki engedély nélkül vezet, azt második alkalommal be lehetne, kellene zárni egy időre.

A mai forgalmi etika nagyon mélyen van, és az a tapasztalatom, hogy általában a szabálysértő az agresszív. Ő ugrál ki a kocsiból, fenyegetőzik, illetve büntetőfékez. Őket kellene minél előbb, örökre kizárni a vezetésből.

Az agresszió nagyon elterjedt a közlekedésben, nincs fegyelem, csak agresszió sokak részéről. Nap mint nap lehet tapasztalni, hogy a piros lámpa ellenére behajtanak a kereszteződésbe, pedig a kamerák veszik a szabálysértőket, csak nincs, aki a felvétel alapján el is járjon ezekkel a gyerekekkel szemben. Régen a rendőrségnek erre is volt embere és rendszeres volt az eljárás is a szabálysértőkkel szemben. Nem a jogszabályokat kell módosítani, hanem a mostaniak betartását kellene szigorúbban ellenőrizni és szankcionálni.