Az Expo Center zajos rendezvényeiről több vélemény is megjelent a közelmúltban. Valószínű több kertvárosi olvasóban is "fölment a pumpa", amikor az illetékesek nyilatkozatát olvasták a témával kapcsolatban. Ez az évek óta tartó probléma egyáltalán nem csak a Dóra utcai és Varsányi utcai lakókat érinti. A "régi" családi házas Kertváros szintén régóta tűr és szenved, de most épp ebben a két utcában élőknél "szakadt el a cérna" és úgy döntöttek, hogy kollektív panaszt tesznek. Azóta kiderült, hogy a környező, több kilométerre lévő településekig is eljutott a zaj. Akik eddig még nem reklamáltak, ők meg már nem bíznak azokban, akinek a megoldással kellene foglalkozni, és már nincs energiájuk a reménytelen szélmalomharcra.

Ártalmas az egészségre az Expo Centerből kiáramló elviselhetetlen dübörgés Fotó: Kovács Liliána

Az Expoban tartott bulik hangereje ártalmas

Az is olvasható volt, hogy az illetékesek egyeztetni akarnak a két utca panaszosival. vajon mit lehet ezzel kapcsolatban egyezkedni? Talán szállást ajánlanak nekik a buli éjszakájára egy csendes panzióban?

Tudományos tény, hogy a zaj (főleg az ilyen folyamatos, dübörgő, hajnalig tartó tam-tam zene) egészségkárosító. Árt a szívnek, a gyomornak, az idegrendszeren keresztül stresszeli az egész emberi szervezetet. Amúgy meg aki nem érintett, nem szenvedő alanya a történteknek, ne nevezze az elégedetlenségünket a "kertvárosiak cirkuszának", mert fogalma sincs az egészről.

Talán azoknak, akik így gondolkodnak, illetve az illetékeseknek, akik nem segítenek a probléma megoldásában, el kellene tölteni egy ilyen éjszakát valamelyik kertvárosi hálószobában, hogy tapasztalatot gyűjtsenek. Szerintem belátnák, hogy a panaszok jogosak. Ez olyan idegtépő zajforrás, hogy egy elektromos fűnyíró zaja ehhez képest valóságos altatódal. A helyszíni bejárás a panaszosokkal, vagy a szerződés felbontása a rendezvény szervezőjével csak ál-intézkedés, egy "elterelő hadművelet".

A hangszigetelés hiányával a következő rendezvényszervező se tud majd mit kezdeni. A valódi megoldás egy hangszigetelt dühöngő. Várjuk a megvalósítást!

Név és cím a szerkesztőségben