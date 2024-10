Az idősek autóvezetése ismét terítékre került. Én is az érintett korosztályhoz tartozom, rendszeresen vezetek autót és nem érzem egyáltalán azt, hogy bizonytalan lennék. Az, hogy lakott területen belül nem közlekedek többel, mint 50 km/h, illetve lakott területen kívül 90-nél gyorsabban nem megyek, nem azt jelenti, hogy ne lennék biztos a dolgomban. Egész egyszerűen annyi történik, hogy a KRESZ szabályait betartom. Mert mi ahhoz a generációhoz tartozunk, amelynek tagjai nem csak megtanulták, de be is tartják a közlekedést érintő előírásokat. Nem gondolom, hogy emiatt a jogosítványunk meghosszabbításán szigorítani kellene.

Az idősek autóvezetés közben nem bizonytalanok, hanem megfontoltak

Fotó: Gyurina Zsolt / Forrás: MW

Nem az idősek veszélyesek, hanem a rollerezők

Inkább arra kellene nagyobb figyelmet fordítani, hogy tizenévesek ne ketten száguldozzanak egy rolleren, illetve ne úgy robogjanak át a zebrán, hogy közben se jobbra, se balra nem néznek. Mert sajnos nem egy alkalommal lehet ilyen helyzettel szembesülni - ha valami, akkor ez bizony balesetveszélyes.

