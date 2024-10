A korai karácsonyi készülődés negatívumaival és pozitívumaival több írás is foglalkozott az utóbbi napokban. Nehéz igazságot tenni, de azt gondolom hogy elsősorban az idősebb generáció tagjai azok, akik nem nézik jó szemmel ezt a kapkodást, ami napjainkban ezen a téren is tapasztalható.

A karácsonyi fényeknek az adventi időszakban jön el az ideje

Forrás: MW

A karácsonyi vásárok is nyissanak októberben?

Én is elmúltam már 70 éves, és meggyőződésem, hogy minden ünnepnek megvan a maga ideje, és nem véletlenül van akkor, amikor. Az október vége, november eleje hagyományosan az az időszak, amikor gondolataink főként elhunyt szeretteink körül forognak. Szépítjük a sírokat, gyertyákat gyújtva, csendesen emlékezünk. Ilyenkor még nincs helye a karácsonyi csillogásnak-villogásnak.

Az advent időszaka nem véletlen: a karácsonyt megelőző négy hét nem szól másról, mint az ünnepre való felkészülésről. Persze, elsősorban lélekben, de ez a vásárlási szokásokban is azért megmutatkozik. Ez a négy hét az évnek pontosan a tizenketted része. Nem hiszem, hogy ez ne lenne elegendő a karácsonyvárásra. Vagy talán nyissanak ki más most a karácsonyi vásárok szerte az országban, és szóljon mindenütt karácsonyi ének? Nem hiszem, hogy ez cél lehet. Ráadásul a húsvét is kezd hasonlóképp végeláthatatlanra nyúlni – épp, hogy eltűnnek a boltokból a szaloncukrok, máris megjelennek a csokinyulak a polcokon.

Mindezeket azért tartom fontosnak megfogalmazni, mert a dolgok odáig fajultak, hogy a lakóhelyem környékén, az egyik utcában arra lettem figyelmes, hogy több ház is karácsonyi díszben pompázik. Ezt pedig végképp túlzásnak tartom.

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.