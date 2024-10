A PMFC Stadion melletti oldalon eddig nem volt járda, most már van. A nyomvonalába két villanyoszlop is bekerült. Míg a Szigeti út felőli, felső részen kikerülték, az alsó villanyoszlop köré megépítették a járdát. A megoldás egyrészt nem néz ki túl jól, de szerintem balesetveszélyes is. Nem fér el mellette rendesen egy babakocsi, ha valaki séta közben elgondolkodik, elnézelődik könnyen neki mehet a betonoszlopnak. Arról nem is beszélve, hogy a fiatalok, akik a telefonjukat nyomkodják menet közben, egyszer csak jól szembe találják magukat az oszloppal.

A járda közepén lévő villanyoszlop a PMFC pályánál

Nem igazán értek a villanyszereléshez, de szerintem néhány ügyes kezű szakember pár óra alatt arrébb rakhatta volna az oszlopot, ha már a járdát nem tudták pár méterrel odébb megépíteni, vagy keskenyebbre hagyni.

