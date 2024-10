A maszk buszon való használatának fontosságára szeretném felhívni a figyelmet. Örülök, hogy valaki szóvá tette a Postabontásban a buszokon utazók papírzsebkendő használatával kapcsolatos aggályait. Én arra szeretném kérni utastársaimat, hogy ha köhögnek, tegyék legalább a kezüket a szájuk elé. A használt papírzsebkendőt pedig tegyék a zsebükbe, vagy a táskájukba, mert ha azt a kezükben tartva kapaszkodnak, akkor az nem éppen szerencsés annak, aki utánuk megfogja a korlátot.

A maszk az egymásra való odafigyelés jelképe

Én egyébként tavaly is feltettem a maszkot akkor is, ha csak egy kicsit is betegnek éreztem magam. És idén is ezt fogom tenni. Szerintem erről szól az egymásra való odafigyelés. A Covid idején, amikor kötelező volt a száj és az orr eltakarása, megszoktuk a maszk használatát. Nyugodtan be lehet építeni ezt a mindennapjainkba, nem hiszem, hogy bárkinek gondot okoz. Ha például valakin maszkot látok mostanában, mindig hálát érzek, hogy az illető törődik a környezetében lévők egészségével. Olyan jó lenne, ha ezt a példát követné minden olyan buszon utazó, aki köhög, tüsszög, vagy lázas.

