Üresek a kézfertőtlenítők az üzletek bejáratánál - hívja fel a figyelmet olvasónk

Több olvasói észrevétel is megjelent a napokban a maszkviseléssel kapcsolatban. Én is osztom azt a véleményt, hogy a maszk viselése nem szégyen, ebben a megfázásos, vírusos időszakban saját magunkat és embertársainkat is védjük vele.

Tóth Viktória

A témában eszembe jutott valami, ezt szeretném megosztani olvasótársaimmal, s felhívni rá mindenki figyelmét. A maszkviselés mellett a betegségek megelőzését a gyakori kézmosás, kézfertőtlenítés is segíti. Négy évvel ezelőtt, a koronavírus-járvány idején az áruházakban a bejárat mellett kihelyeztek kézfertőtlenítőt. Az összes kisebb-nagyobb boltban találkozhattunk vele, amikor kötelező volt. Ezek a kézfertőtlenítő készülékek a legtöbb áruházban még ott vannak az ajtó mellett, ám üresek. Évek óta nem töltötték fel őket. Naponta több száz ember fogja meg ugyanazt a kosarat vagy bevásárlókocsit, ez a fertőzések melegágya. Arról nem is beszélve, hogy sokan még mindig puszta kézzel válogatnak a pékáruk között. A maszkviselés mellett a gyakori kézfertőtlenítés is nagyon fontos

Fotó: Knap Zoltán Fontos a maszk és a kézfertőtlenítés Tisztelet a kivételnek, néhány helyen valóban van az adagolóban folyadék. Olyan üzletben is jártam, ahol még a nyár folyamán is volt a készülékben, sőt, még kéztörlő papír is volt mellette. Példát lehetne venni róluk. Jó lenne, ha legalább a nagyobb áruházakban gondot fordítanának a kézfertőtlenítő készülékek feltöltésére, főleg ebben az időszakban. Nem hiszem, hogy olyan nagy költség lenne ez egy nagy forgalmat lebonyolító áruházláncnak. Név és cím a szerkesztőségben Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.