Sokszor gyanúsan kedvező befektetési lehetőség, nyeremény ürügyén kezdeményeznek a csalók telefonos kapcsolatfelvételt. Telefonos megkereséssel indult az a csalás, amelynél az ügyfelet egy általa nem ismert társaság nevében hívták fel azzal, hogy nyert egy nyereményjátékon, és a nyeremény átvételéhez az ügyfél okostelefonjára le kell töltenie az AnyDesk távoli elérést biztosító alkalmazást. A csaló az applikáció révén hozzáfért az ügyfél telefonjához. Habár a kérelmezőnek először kétségei voltak, mégis teljesítette a hívó fél utasításait, így telefonjáról belépett az internetbankjába is. A telefonhívás alatt az ügyfél bankszámlájáról a csaló több átutalást hajtott végre, amit a hívás közben látott is a netbankjában és furcsának is találta. Mégis elhitte a csalónak, hogy azért kerül sor először átutalásokra egy másik bank által vezetett számlára, mert ott „feldolgozzák az összeget” és onnan fogják átutalni részére a „nyereményt”. Csak akkor fogott gyanút, amikor a személyi kölcsönt is igényeltek a nevében.

Nyereményt ígértek a csalók, közben megszerezték az ügyfél banki adatait

Nyereményt ígérnek, vagy befektetést ajánlanak

Egyik másik ügyben az ügyfél egy internetes oldalon bitcoin befektetés reményében regisztrált. Ezután a csalók telefonon hívták és rávették arra, hogy bankszámlája és bankkártyája adatait adja meg, valamint személyazonosító igazolványát, lakcímkártyáját, jövedelemigazolását és a bankkártyáját, azok mindkét oldalát fotózza le és küldje el. A csalók utasítására az illető az AnyDesk alkalmazást is letöltötte a számítógépére és belépett az internetbakjába.

A csalók ezután az ügyfél adataival többmillió forint összegű online személyi kölcsönt igényeltek, majd az ügyfél számlájára folyósított kölcsönt a számlán lévő saját pénzével együtt elutalták. A kölcsönfelvételt, átutalást az tette lehetővé, hogy az sms üzenetekben kapott banki megerősítő kódokat a csaló utasítására az ügyfél maga írta be az internetbanki felületre. Utóbbinak – habár látta, hogy távolból kezelik a laptopját és a netbankjához is hozzáfértek – csak az általa jóváhagyott utalást követően lett gyanús a történet.

Az adathalászat megelőzésére fontos a tájékozottság és az elővigyázatosság. Az ismert csalástípusok mellett bármikor újak jelenhetnek meg. Tájékozódjunk a bankok és más szolgáltatók honlapján, valamint a csalások visszaszorítása érdekében létrehozott KiberPajzs honlapon. Ha mégis megtörtént a baj, haladéktalanul vegyük fel bankunkkal a kapcsolatot és tegyünk rendőrségi feljelentést. A rendőrség foglalhatja le azt a bankszámlát, amire a pénzünket átutalták, a bankunknak nincs ilyen jogosítványa.