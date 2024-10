Jó eséllyel rend lesz végre Domus mellett található Móricz Zsigmond téri parkban, legalábbis több tényező is erre enged következtetni.

Rend lesz a játszótéren, ahol korábban drogosok is zavarták a nyugalmat

Fotó: Ványi Ákos / Forrás: MW

Olvashattuk pár hete, hogy Barkóczi Csaba, Ispitaalja megválasztott önkormányzati képviselője a pécsi közterület-felügyelet vezetőjével bejárta ezt a területet is, a többi kritikus, problémás helyszínnel együtt. A Móricz Zsigmond téren italozó, hangoskodó, de volt arra is példa, hogy drogozó fiatalok zavarták a parkban sétálni, pihenni vágyok nyugalmát. A játszótér is használhatatlanná vált, hasonló okok miatt. A közelmúltban azonban a kerítést a játszótér körül elbontották, ami azért örvendetes, mert eddig mögötte bújtak meg a drogosok, vagy a titokban italozó fiatalok. A kerítés eltűnt, és úgy tűnik, ennek hatására a probléma is megoldódni látszik.

Nem csak rendet tesznek, de meg is újítják a teret

A napokban pedig arra lettem figyelmes, hogy a játszótéren a csúszdavárat elbontják. Meg is kérdeztem a városüzemeltetés helyszínen lévő munkatársait, hogy felújítani viszik -e. Erre az volt a válasz, hogy nem, ezt felújítani már nem lehet. Viszont hozzátették a jó hírt, hogy érkezik egy új majd helyette. Aminek mi, környéken lakók nagyon örülünk. Úgy tűnik, tényleg várható a park megújulása, és az ígéretek valóra válnak. Az eddigi törekvéseket nagyon köszönjük, a kerítéssel kapcsolatban pedig az a javaslatunk, hogy talán nem is kellene visszaépíteni az egészet, elegendő lenne csak az út felőli oldalt elkeríteni, hogy a gyerekek még véletlenül se szaladjanak ki az útra.

És nagy várakozással nézünk a park további megújulása elé!

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között