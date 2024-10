Én ezzel szemben úgy gondolom, hogy az üvegvisszaváltás rendszere igenis hasznos, mert végre nem csak beszélünk a környezetvédelem fontosságáról, hanem teszünk is valamit az érdekében.

Az üvegvisszaváltás a környezetvédelmet is elősegíti

Forrás: MW

Nem a kifogásokat kell keresni az üvegvisszaváltásban

Mindenki számára adott a lehetőség, hogy a műanyag, illetve üveg palackokat visszavigye a megfelelő helyre, és visszakapja a betétdíjat. Nem a kifogásokat kell keresni, hogy mi az akadálya a göngyöleg visszavitelének, hanem meg kell keresni a mindennapjainkba leginkább beleilleszthető megoldást. Én is eddig autóval vittem a zsákokba gyűjtött palackokat, de a minap felfedeztem, hogy a közeli élelmiszerboltban is található automata, ahová gyalog is el tudom vinni a kisebb mennyiséget. Úgy gondolom, hogy a darabonkénti ötven forint megér ennyi fáradságot. Pláne akkor, ha ezzel még óvjuk is a környezetünk tisztaságát.

