Az üvegvisszaváltás új rendszer, a repontok bevezetése sok pozitívumot hozott, de sajnos a negatívumok mellett se lehet elmenni. A minap olvastam, hogy ha valaki a kukából kiszedi a visszaváltható palackokat, az szabálysértés - gondolom a guberáláshoz hasonló okok miatt - , és büntetés is járhat érte.

Az üvegvisszaváltás jó kereseti lehetőség

A mi lakótömbünk környékén is gyakran látni a palackot gyűjtögetőket, akik aztán hatalmas zsákokkal viszik a zsákmányt a visszaváltási helyre, sok ezer forintot is összegyűjtve így egy szerencsésebb napon. Vannak kétségeim afelől, hogy a folyamat büntetéssel megállítható lenne. Mert ott kezdődik a probléma, hogy a guberálókat tetten érni a szinte lehetetlen. Abban lehet csak bízni, hogy idővel egyre kevesebb visszaváltható palack kerül a kukákba, mert mindenki ráébred arra, hogy ez hetente akár több ezer forintot is ki lehet így dobni a szemetesbe. Ami nem lehet célja szerintem senkinek.

