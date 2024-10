A vaddisznók teljesen tönkreteszik a Szabolcsfaluban és környékén élők mindennapjait. Segítséget pedig hiába várunk, nem kapunk senkitől. Féltjük a kertjeinket, udvarainkat, de ami még ennél is fontosabb: féltjük a testi épségünket.

A vaddisznók az utcán is sokszor megjelennek

Fotó: MW

A minap a családi házunk környékét teljesen feltúrták a vaddisznók egyetlen éjszaka alatt. Az előkertben lévő veteményest, a füves udvart, a gyümölcsfák környékét. Mindent tönkretettek az állatok. Olyannyira, hogy a füvet se tudjuk lenyírni, mert hatalmas gödröket ástak a földben, ki tudja, mi után kutatva. Természetesen jeleztem a vadásztársságnak a problémát, de a válaszuk az volt, hogy mindenkinek gondoskodnia kell a saját területe védelméről. Nos, az én esetemben a telek szélessége 40, a hosszúsága 200 méter.

Egy kőkerítés építése egy ház árával érne fel, ennél fogva kivitelezhetetlen. Másfajta védelem pedig semmit nem ér - egy, a Komlói út másik felén élő ismerősöm például villanypásztorral próbálkozott, de a vadakat az se tartotta távol.

Kidobott pénz volt a védelmi rendszer kiépítése. A megoldás sokkal inkább az lenne, ha a vadásztársaság kilőné az állatokat - a Tiborc utcában korábban erre volt is példa, ahogy Mánfán is megtették ugyanezt. Nem értem, hogy Szabolcsfaluban ez miért nem kivitelezhető.

A vaddisznók miatt megszűnt a nyugalom

Számtalan rémtörténetet tudnék mesélni, hogy mennyire komoly veszélyt jelentenek a körülöttünk ólálkodó vadak: tavaly tavasszal például egy ismerősöm hajnalban indult munkába, de a buszmegálló felé menet be kellett szaladnia egy udvarba, hogy elkerülje a vaddisznókat.

Én a Sudár István utcában találtam szembe magam nemrég egy csapat vaddisznóval - a patak felé rohantak szélsebesen. Ha öt-hat méterrel előrébb állok biztos, hogy elsodornak. Félelmemben elkezdtem hangosan tapsolni, és kiabálással elriasztani az állatokat - erre még gyorsabban kezdtek el rohanni, félelmetes volt a szituáció. Fényképekkel is tudjuk igazolni, hogy a vaddisznók állandó vendégek a kertjeinkben, udvarainkban.

A Bródy Sándor utcában élő ismerőseim is sokszor panaszkodtak - ők Pécs polgármesteréhez is fordultak már a panaszukkal de semmi nem történt a megoldás érdekében. Ezért én a polgármester felkeresésével már nem is kísérleteztem. A probléma, hogy a vadásztársaság is teljesen elzárkózik a megoldás elől. Pedig teljesen egyértelmű, hogy ritkítani kellene a környéken élő állományt. Minek kell történnie, hogy valaki intézkedjen végre a lakóhelyünk nyugalma érdekében? Megvárják, amíg valakire rátámadnak, esetleg életveszélyesen megsebesítik a vadállatok?