Ő is csodálatos hanggal rendelkezik, ami a baritonba is képes átmenni, nem beszélve a hirtelen változás képességével a leglágyabb, bársonyos hangokba. Az 1969-ben született Jonas Kaufmann a világ összes színpadán fellépett már a híres operaszerepekben, de Schubert, Liszt daloktól kezdve Wagner műveit is nagy átérzéssel adja elő, nem beszélve az operettekről, vagy a könnyű olasz dalokról. Számtalan CD-je jelent meg.