Az adathalászok elkerülhetetlennek tűnnek. - A csomagod kiszállításra került! Kattints az "Átvettem" funkcióra, hogy pontokat szerezz" - ezzel a szöveggel kaptam sms-t a minap. Illetve egy link is látható az üzenetben. Elsőre majdnem bedőltem, hiszen az üzenet elején annak a webáruháznak a neve szerepelt, ahonnan pár nappal korábban valóban rendeltem ruházati cikkeket, amelyek rendben meg is érkeztek. A csomag átvételét követő napokban érkezett ez az sms, és már majdnem kattintottam is a linkre, hogy megnézzem, mi még a teendőm ezzel az üggyel, amikor bevillant, hogy ez biztosan csak valamilyen átverés lehet.

Az adathalászok üzenetei könnyen megtévesztik áldozataikat

Fotó: Németh András Péter / Forrás: MW

Mindig újabb és újabb trükköket találnak ki az adathalászok

Az adathalászattal kapcsolatos figyelmeztetéseket el szoktam olvasni, a gyerekeimnek is rendszeresen elmondom, hogy a gyanús üzeneteket soha ne nyissák meg, az ismeretlen számról érkező telefonhívásokkal legyenek óvatosak. És akkor tessék, kapok egy ilyen sms-t és majdnem behúznak a csőbe. Ami elkeserít, az az, hogy nagyon úgy tűnik, hogy az adathalászok mindig egy lépéssel a hatóságok előtt járnak. Mindig újabb és újabb trükköket találnak ki, ami gyakorlatilag követhetetlenné teszi a tevékenységüket. Közben pedig emberek tömegeit károsítják meg. Szerintem mindenkinek van a családjában, vagy az ismerősei körében olyasvalaki, aki már áldozatul esett a csalásnak. Szélmalomharc, amit vívunk, úgy érzem.

