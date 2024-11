Csütörtökön értesültem arról, hogy a pécsi vásártéren ezentúl nem cserélhetnek gazdát a kutyusok és a macskák - az intézkedés a kóbor állatok számát fogja növelni.

Az ingyen elvihető állatokat is sokan keresték a pécsi vásárban - mostantól ez a lehetőség is megszűnik

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: MW

Az eddig ingyen elvihető kis állatok utcára kerülnek

Ki az az eszement, aki ezt a határozatot meghozta?! Miért? Ész érv nincs és nem is lehet! Hozzátartozott a vásár arculatához, ott lehetett legegyszerűbben kisállatokhoz jutni, ott lelhettek szerető gazdira és meleg otthonra az árva kis szőrmókok ingyen elvihető kiírással, stb. Hát akkor ne csodálkozzunk, ha ezentúl még több kutyát-macskát utcára tesznek, megölnek, több lesz a kóbor állat, melyek betegségeket terjeszthetnek. A terápiás cél is ellehetetlenül, pedig az egészséges és beteg gyerekek is egy jobb életminőséget élhetnek egy bájos, sok-sok szeretetet adó kis kedvenc társaságában! Hát akkor kérdem én: miért?

Egy felháborodott olvasó a sok közül

