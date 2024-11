A kérdésem a következő: ha ez a két idős ember hibátlanul, csillagos ötösre oldotta volna meg ezeket a helyzeteket, azt is közhírré tette volna a levélíró? Vagy csak arról van szó, hogy a hibát keressük az idősekkel kapcsolatban. A gyerekeket is úgy neveljük, hogy ha hibáznak, szidást kapnak, ha viszont jót cselekednek, akkor dicséretet érdemelnek.

Az idős professzorok se kapnak kritikát a koruk miatt, és az autóvezetők se érdemlik meg

Fotó: profimedia.hu, Denkou Images / Forrás: MW

Aki idős, az tapasztalt, rutinos

Én is elmúltam már 70 esztendős, és nagyon jól vezetek. Felelős vagyok magam és mások iránt is a közlekedésben, és ennek megfelelően ha bármikor úgy érzem, hogy veszélyessé válok az utakon, le fogom tenni az autót és nem ülök többet volán mögé. De egyelőre ragyogóan megy minden. Az idősek autóvezetését kifogásolóknak javaslom, gondolkodjanak el a következőn: ha egy okos fiatalember bekerül az egyetemre, nem azzal kezdi, hogy az idős professzorát piszkálja, kritizálja. Utóbbiaknak van kellő élettapasztalatuk, tudásuk, rutinjuk. Ezt kellene az utakon is belátni. A javaslatom, hogy ezt az idős kontra fiatal autóvezetők közti bokszmeccset fejezzük be egyszer és mindenkorra.