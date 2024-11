A pécsi helyi járatokra buszjegyet és bérletet online is lehet vásárolni, okostelefon segítségével, ami fantasztikus valóban, de nem mindenki számára megoldás. Mert, bár lehet, hogy sokaknak furcsának tűnik, de vannak olyan emberek, akiknek nincs okostelefonjuk. Az idősek nagy része ilyen, és vannak középkorúak is szép számmal, akik a nyomógombos, hagyományos telefont használják, internetezésre pedig ott a számítógép. Utóbbiak, ha utazni szeretnének a pécsi helyi járatokon, azt hagyományos buszjeggyel tudják csak megtenni - persze, ha tudnak hol vásárolni.

Buszjegyet a pécsi helyi járatokra nem mindig lehet kapni, a trafikokban van, hogy több napos a készlethiány

Forrás: MW

A buszjegy a trafikban elfogyott, az állomáson pedig nem volt kiszolgálás

Nekem van ugyan mobiltelefonom, mégse sikerült online jegyet vásárolnom a minap, amikor Uránvárosból, a végállomásról a belvárosba szerettem volna eljutni helyi járattal. A telefonos applikáció ugyanis nem működött. Gondoltam, sebaj, akkor veszek egy hagyományos buszjegyet. Csak húszezres volt nálam, és azzal nem akartam felszállni a buszra, hátha a sofőr nem tud majd visszaadni. Így hát a végállomáson lévő trafikba betértem, hogy jegyet vegyek a helyi járatra, de közölték, hogy az elfogyott, és vélhetően csak egy hét múlva kapnak újabb adagot. Addig tehát nincs jegyértékesítés. Hogy miért kell napokat várni az újak kiszállítására, nem értettem, hiszen Pécsett nincsenek olyan nagy távolságok. Azt gondolná az ember, hogy ha valahol elfogy a buszjegyekből a rendelkezésre álló készlet, akkor egy telefon a trafik részéről, és máris pótolják. Ezek szerint ez nem így működik, de ezen a tényen túl is tettem magam.

A trafikban ugyanis javasoltak egy megoldást: azt mondták, menjek az uránvárosi buszpályaudvar épületébe, ott van egy ablak, ahol tudok jegyet venni.

Oda is sétáltam, meg is találtam nagy nehezen az ablakot, amire ki volt írva, hogy ott lehet venni buszjegyet, és jelezték azt is, kopogtatni kell, hogy kinyissanak. De! Felhívják a figyelmet arra, hogy ne türelmetlenkedjen, ne kiabáljon az utas, a buszjegyet értékesítő kolléga amint tud, jön, és kiszolgál. Nos, én nem voltam türelmetlen, és nem is kiabáltam, de miután az első kopogásomra hosszú percek múlva se reagált senki, még néhányszor bátorkodtam ezt megismételni. De senki nem jött, hogy kiszolgáljon. Végeláthatatlan várakozással töltött hosszú percek után úgy döntöttem, hogy feladom a próbálkozást. A történetnek az lett e vége, hogy gyalog elsétáltam az Olympia megállóig, és annak közelében egy trafikban tudtam jegyet vásárolni. Így persze, ahová mentem, onnan elkéstem. Köszönhetően a Tüke Busznak!

