Töklámpások, csontvázak, halálfejek, félelmetes sminkek és jelmezek - ezek jellemezték október utolsó napját a környékünkön. Az üzletekben már hetek óta látni, hogy mi készülődik - még az édességek is a Halloween-t mintázzák. Megjegyzem: méregdrágán. Amikor a szemgolyót ábrázoló gumicukrot megláttam, alig akartam hinni a szememnek. Tényleg van aki ezt adja a gyerekének?

A csontvázakat formáló jelmezek kifejezetten riasztók a sötétben

A csontvázak riadalmat keltenek

És annak se örültem, hogy gyerekek csöngettek be félelmetes ruházatban sötétedés után, cukrot, csokit kéregetve. A csontvázat formáló jelmezek kifejezetten riasztók. Nem értek egyet azzal, hogy a Halloween-t ekkora felhajtás veszi körül. Hiszen ez nem a mi ünnepünk. Nyugdíjas korú vagyok már, de amikor én gyerek voltam, azt se tudtuk, hogy mi fán terem a Halloween. Sőt, a gyerekeimre is ugyanez volt még igaz. Viszont a mai fiatalok már úgy tekintenek erre a napra, mintha mindig is ünnepeltük volna. Miért van erre szükség? Ennyi erővel a kínai holdújévet is ünnepelhetnénk például. A hagyományok azért hagyományok, mert egy adott kultúrkörre vonatkoznak. Az ünnepek nem vándorolnak át a földrészeken. Úgy gondolom, hogy a Halloween semmi másról nem szó, csak arról, hogy a kereskedőknek az októberi, bevétel szempontjából bizonyára gyengébb hónap valahogy rentábilis legyen.

