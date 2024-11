Az időpontfoglalás sok esetben rendkívül körülményes, sőt, az idősebbek számára lehetetlenség - olvashattunk több panaszt is már ezzel kapcsolatban a Postabontásban. Én is úgy érzem, hogy a mai világ egyre kevésbé veszi figyelembe az idős emberek igényeit, olyan, mintha a létezésükről nem vennének sokszor tudomást. Igaz ez a szolgáltatókra, a bankokra egyaránt.

A gázóra állását eddig telefonon diktáltam be. Korábban erre személyesen a szolgáltató ügyfélszolgálatán volt lehetőség, majd biztosították a telefonos lehetőséget, most viszont arról kaptam tájékoztatást, hogy már csak online lehet a mérőóra állását bejelenteni. És ezzel én, 76 évesként már nem tudok boldogulni. Talán az a cél, hogy így szoktassanak át mindenkit az átalányfizetésre? Én azonban ezt semmikép nem szeretném, mivel nyáron nincs gázfogyasztásom egyáltalán. Miért fizetnék tehát akkor is?!

A másik gond a személyes ügyintézés nehézsége. Mohácson ugyanis a szolgáltató ügyfélszolgálata megszűnt. Pontosabban a postahivatalba költözött, ahol egyetlen ablaknál lehet az ügyeket intézni. De nem ám minden nap, hanem csak hétfőn és szerdán. És itt nem csak a mohácsiak, hanem a környék falvaiban élők is megjelennek. Mivel a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül nem sikerült meghatalmazáshoz jutnom, kénytelen voltam személyesen bemenni a postahivatalban lévő ügyfélablakhoz. A hosszú sort látva sarkon is fordultam.

És sajnos a bankoknál sem jobb a helyzet - online lehet időpontot foglalni. Kérdezem én: ki az a 80 év körüli ügyfél, aki ezt önállóan képes megoldani? Biztos vagyok benne, hogy ritka, mint a fehér holló. Akkor az idősek mit tegyenek? Üljenek és várakozzanak naphosszat az ügyfélszolgálaton?

