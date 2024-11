Olvastam a már több esetben megszellőztetett KRESZ változtatás újabb, az indexelésre vonatkozó csodálatos ötletéről. Úgy látom, hogy vajúdnak a hegyek és szültek egy egeret. Azt olvastam ki a cikkből, hogy a sok nagyon képzett, és kiváló szakértő ember, nagy nagy munkával utolért egy igencsak veszélyes napi gyakorlatot és azt törvénybe is kívánják iktatni. Vagyis előírnák, hogy az irányváltoztatás előtt 2 másodperccel kell az irányváltoztatást jelezni. Közlöm az illetékesekkel, hogy ez az idő, ismerve a közlekedés résztvevőinek - tisztelet a kivételnek - sekélyes képességeit, csak arra elég, hogy a lassító járműbe rohanjanak, főleg nagyobb sebesség esetén.

Az indexelésre vonatkozó szabályokat sokan nem veszik figyelembe - enyhítés helyett szigorítás kellene inkább

Fotó: Török János / Forrás: MW

Az indexelésre vonatkozó szabályokat inkább szigorítani kellene

A jelenlegi jogszabályban foglaltak nagyon helyesen vannak megfogalmazva, azt esetleg inkább azzal kellene kiegészíteni, hogy a gépjármű sebességének megváltoztatása előtt kell megkezdeni az irányjelzést. A jelenlegi szabály is utal erre, de sok embernek a kellő idő, mint fogalom, nem értelmezhető.

A napi gyakorlat az, hogy sokan nem irányjeleznek, vagy ha igen, akkor azt az irányváltoztatásával egy időben teszik. Sok balesetveszélyes helyzetet teremtve ezzel. A közlekedők így is fegyelmezetlenek, inkább szigorítani kellene a szabályokat, nem pedig lazítani.

Úgy látszik, hogy sok lúd disznót győz, vagyis a napi helytelen gyakorlatot akarják törvényesíteni. Amennyiben az illetékesek napi szinten vezetnek, akkor gondolkodjanak el, hogy milyen átgondolatlan a tervezett módosítási javaslatuk.

A napi közlekedést nem biztonságosabbá teszik ezzel, hanem éppen ellenkező hatást érnek el vele.

A régi KRESZ jogszabály arról is rendelkezett, hogy gépjárműben csak olyan hangosan lehet üzemeltetni hangkeltő berendezést, hogy az a kocsiszekrényen kívül ne legyen hallható. A jelenlegi közlekedésben sajnos gyakran tapasztalható, hogy olyan hangosan dübörög a zene, hogy a vezető a környezetből semmit nem érzékel. Sem a forgalmi zajokat, sem az esetleges megkülönböztető jelzést használó járművek jelzéseit sem. Ő el van, mulat, közben önmagát is, és másokat is veszélynek tesz ki. A módosításban erről is kellene rendelkezni, vagy a régi rendelkezést visszaemelni az új rendeletbe.