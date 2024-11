A közösségi média használatát megtiltanák a 16 év alattiaknak Ausztráliában, mert káros a gyerekeknek. Amikor először hallottam a hírt, azt gondoltam: végre. Bizonyított, hogy a gyerekek mentális fejlődésére a közösségi oldalak tartalmai kifejezetten rossz hatással vannak. És hiába kötött most is 13 évhez kötött a korhatár - ennél fiatalabb gyerekek is használják. Sőt, azok vannak szerintem kisebbségben, akik nem teszik. És hogy miért? Mert regisztrációkor idősebbnek jelölik magukat, és ezt senki nem ellenőrzi. Azt gondolom, hogy amíg a felhasználók korának ellenőrzését valahogy nem szigorítják, addig teljesen mindegy, hogy 13, 14, vagy 16 év alattiaknak tiltanák meg a közösségi média használatát.

Káros a közösségi média használata a gyerekek számára sokak szerint

Fotó: Sipeki Péter / Forrás: MW

Az okostelefon is káros?

Arra is kíváncsi lennék, hogy a hazai iskolai szigorításoknak mik a tapasztalatai. Eltelt már két hónap a bevezetése óta - érdekelne, hogy mik az iskolák, a pedagógusok tapasztalatai. Hiányolják -e a gyerekek az okostelefonokat napközben, és látnak -e változást a tekintetben, hogy hogyan töltik a szüneteket a fiatalok a telefonjuk nélkül?

