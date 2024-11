Jelentős kedvezményekkel kecsegtet az egyik áruházlánc, ami különböző termékekre is érvényes. Harminc százalékkal kínálnak olcsóbban nagyon sok mindent, ez viszont csak azoknak jár, akik a hűségprogramban részt vesznek. A kártyához, ami a kedvezmény érvényesítéséhez szükséges, a személyes adatokat is kérik. Én viszont mindig is ódzkodtam attól, hogy a nevem, címem, egyéb adataimat ismeretleneknek kiadjam, mert nem vagyok biztos abban, hogy bizalmasan kezelik ezeket az információkat. Így tehát elesek a 30 százalékos kedvezménytől.

A kedvezmények jelentik a vonzerőt, a kedvesség és udvariasság helyett?

Applikációtól függenek a kedvezmények

Ugyanez persze több más hipermarketre is igaz - applikációkat kérnek a pénztárnál felmutatni, és máris jár a kedvezmény. Ezeket az akciókat különösen diszkriminatívnak érzem, hogy az okostelefonnal nem rendelkezőket eleve kizárják a lehetőségből. A kérdés: miért a kedvezmények, és miért nem az eladók kedvessége, a kulturált környezet, a széles áruválaszták jelentik csak a vonzerőt? Szerintem sokan tudjuk a választ...

