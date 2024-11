A vasárnap reggeli szép napsütésben kimentem a pécsi vásárba, a szokott körömön kívül kíváncsiságból tettem egy kanyart a vásárnak arra a részére is, ahol korábban kisállatok voltak kaphatók. Annyi mindent olvastam, meg hallottam arról, hogy november második felében már nem lehet vásárban kutyát, macskát árulni, gondoltam, megnézem, mi van.

A kisállatok a vásárból nagyon sokaknak hiányoztak

Fotó: Szendi Péter / Forrás: MW

A kisállatokat a vásárból sokan hiányolják

Hát az a helyzet, hogy semmi sincs. Mármint kutyából meg macskából. A „Kisállatvásár” táblával hirdetett területen egy-két sátor volt csak nyitva, állateledelt meg felszereléseket árusítottak. Volna. Mert szerintem a kisállatok hiányában aligha akadt érdeklődőjük.

Amúgy, a kutyusokat meg a cicákat többen is keresték. Abban a pár percben is, amíg ott voltam. Egy középkorú pár kifejezetten kutyavásárlás céljából érkezett, a tiltó rendelkezésről nem is hallottak. Valaki tájékoztatta őket a változásról, ők meg csalódottan távoztak. Ahogy az a kisgyerekes család is, amelynek tagjai a jól bevált vasárnap délelőtti állatsimogatásra jöhettek. Az óvodásforma kislány kérdezte is anyukájától: de hát akkor hol fogunk ezután cicákat simogatni? Kifelé jövet még egy beszélgetésbe hallgathattam be, két férfi közül az egyik azt kérdezte, mi lesz vajon ezután a véletlen házi szaporulatokkal. Kidobják őket, vagy viszik a menhelyre? Úgy tűnt, nem teljesen értettek egyet az állatvédelem céljából hozott rendelkezés minden elemével.

Név és cím a szerkesztőségben