Megrökönyödve hallottuk, hogy a pécsi vásártéren most, az elkövetkezendő hétvégén még lesz kisállatvásár, de utána állítólag megszűnik. Nem akartam hinni a fülemnek. Én is és ismerőseim közül is nagyon sokan csak azért mentünk ki a pécsi vásárba, hogy megnézzük a kutyusokat, cicusokat, a többi kisállatot. Az elmúlt hétvégén a ködös, hideg vasárnapi időben is nagyon sok ember volt kíváncsi az állatvásárra. Nekik is biztos hiányozni fog majd ez a program.

A kisállatvásár megszűnésével az ingyen elvihető cicák sorsa is kérdésessé válik

Sokaknak fog hiányozni a kisállatvásár

Mikor a csemeténk még kisebb volt, még télen is az volt a rendszeres vasárnapi program, hogy ébredés után megreggelizett, felöltözött és mentünk a vásárba a cicusokhoz, kutyusokhoz. Imádjuk amúgy az állatokat, etetjük a madarakat, van három kutyán, és cicákat is tartunk. Nem vagyok biztos abban, hogy az elvileg állatvédelmi szempontból hozott intézkedés beváltja majd a hozzá fűzött reményeket. Nehogy átessünk a ló túlsó oldalára! Mert mi lesz majd például a vásártérről ingyen elvihető kiscicákkal? Mennek a szatyorba, a kukába vagy a világba szanaszét?

