Betiltják a kutyák, házi macskák, valamint vadon befogott madarak árusítását november második felétől az állatvásárokon, a nemrégiben született új állatvédelmi intézkedés értelmében, A pécsi vásártérre rendszeresen kitelepülnek főként kutyaárusok, a gyerekekkel szívesen sétálunk el feléjük vasárnaponként, hogy megnézzük az aranyos kis állatokat. A pécsi amúgy az ország egyik legnagyobb állatvásárainak is az egyike, ha jól tudom. Kutyákat mindig, és sokszor cicákat is kínálnak eladásra. Hiányozni fognak a vásártérről, többek közt azért is, mert mi is terveztük, hogy amint az otthoni körülményeink lehetővé teszik, hazaviszünk, pontosabban vásárolunk egy kiskutyust. Ezt most már biztos, hogy a vásártéren nem tudjuk majd megtenni.

Se kutyák, se macskák nem lesznek árusíthatók a vásártéren november második felétől

A kutyák interneten továbbra is árusíthatók?

Több kérdés is megfogalmazódott bennem az új rendelkezés kapcsán: az egyik, hogy mi lesz azokkal az állatokkal, amelyekkel még vemhes most az anyaállat, és azt tervezte a gazda, hogy az almot majd eladja a vásárban? Vagy azokkal, amelyek ezekben a hetekben születnek, de még nem elválaszthatók az anyjuktól? Ezek a kiskutyák, kismacskák majd menhelyre kerülnek? Vagy online azért próbálkozhat a gazda az eladással? Ez azért is érdekes kérdés szerintem, mert az új rendelkezés célja az állatok védelme, illetve az, hogy a vásárlásuk biztonságosabb és átgondoltabb legyen. Na már most, ha a vásárban nem, de interneten továbbra is el lehet adni a kutyákat, macskákat, akkor nem vagyok abban biztos, hogy ez a cél meg tud valósulni.

A pécsi vásártérre sokszor ingyen elvihető állatokat is kivisznek - mostantól ez a lehetőség is vajon megszűnik? Tartok attól, hogy a menhelyek zsúfoltsága az intézkedés hatására csak tovább fokozódik. És mi van azokkal az állatszerető emberekkel, akik szeretnének házi kedvencet, de nincs több százezer forintjuk a nagy nevű tenyésztőktől, kennelekből való vásárlásra? Mondjanak le az állattartásról, hiába lennének gondos, szerető gazdik?

