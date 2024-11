Rengeteg a falevél a pécsi közterületeken, a takarítás hatékonyságát kifogásolják olvasóink.

A Szliven mellett egy fizetős önkormányzati parkoló található. Tele rengeteg falevéllel. Aki ott parkol, bokáig jár a zöldhulladékban, és fizet a helyért. Nem keveset. Úgy gondolom, hogy ezért cserébe elvárható lenne a kulturált környezet biztosítása. Remélhetőleg az illetékesek mihamarabb intézkednek! - adott hangot véleményének olvasónk.

Más a következőkről számolt be: - Csütörtökön kora reggel arra lettem figyelmes, hogy az Ifjúság útján, a buszmegálló közelében egy idősebb hölgy gereblyézi a faleveleket. A közterületen, ahol rengeteg levél borította a járdát. Nem közmunkás volt az illető, hanem egy hölgy, bizonyára a környező panelek valamelyikének a lakója. És bizonyára szereti, ha rend van a környezetében. Nagyon jó érzés volt látni, hogy valaki ily módon tesz is ennek érdekében. Viszont a városüzemeltetés felé is üzenetértékű volt a jelenet. Mert a falevelek eltakarítása nem a lakók feladata lenne!

